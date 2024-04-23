SON DAKİKA | FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu: 10 kişilik özel grup! "Adil Öksüz'ün evine götürüldüm"

Güler K. "Askeri okula başlamak için Ankara'dan otobüsle İstanbul'a gittim. Bana eşlik eden örgüt ablası arka koltuğuma oturdu ve bana 'Seninle çok görüşmeyelim, hatta bizim dershaneye gittiğini kimseye söyleme yoksa okula giremezsin' dedi.

Kendisiyle ilgilenen örgüt ağabey ve ablaların isimlerini veren Güler K. 2001'de İzmir'de uçuş okuluna başladığını ve eşi Hasan K. ile orada tanışıp evlendikten sonra aynı hücre tarafından takip edilmeye başlandıklarını anlattı.