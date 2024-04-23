Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'de büyük darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Giriş Tarihi: 23.4.2024 11:35 Son Güncelleme: 23.4.2024 12:06

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'de büyük darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK’ya Irak ve Suriye’de büyük darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Son dakika haberi! Türkiye, PKK'ya yönelik amansız mücadelesi ile terör örgütünü iyice köşeye sıkıştırdı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yeni açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" notunu düşerek şu ifadelere yer verdi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

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SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'de büyük darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
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