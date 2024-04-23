SON DAKİKA | Terör örgütü PKK’ya Irak ve Suriye’de büyük darbe! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Son dakika haberi! Türkiye, PKK'ya yönelik amansız mücadelesi ile terör örgütünü iyice köşeye sıkıştırdı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı yeni açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, "Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" notunu düşerek şu ifadelere yer verdi:

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!