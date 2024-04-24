SON DAKİKA | Başkan Erdoğan noktayı koydu: İsrail ile ticaret bitti! "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"

'İSRAİL İLE TİCARET' TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU: O İŞ BİTTİ!

"Yoğun ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı en yazık ki 45 bini buldu. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içinde durumda ağır olanların bir kısmını ülkemize aldık. Tabii çocuk, kadın, yaşlı burada ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze-Filistin yerle yeksan olmuş. İsrail ile Gazze silah - mühimmatları mukayese edilmez. Bunlara görerek değerlendirmek lazım. Tüm Batı İsrail'in yanında yer alıyor."

Gazze'deki saldırıların son bulması çağrısını yineledik.