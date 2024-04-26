DEM provokasyonuna CHP destek çıktı

31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve hükümete hakaret ederek tartışmalara yol açan DEM'liler gerginliği TBMM'de de tırmandırıyor. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit kayyum konusunu gündeme getirerek "hukuksuzluk" iddiasında bulunurken, Kürt düşmanlığı yapıldığını öne sürdü. CHP'lilerin de destek vermesi üzerine Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi. İddialara yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anayasa'ya uygun şekilde terörle iltisaklı olan hangi belediye başkanı ve yönetimi olursa görevden alındığını söyledi.