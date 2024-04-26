Son dakika: Başkan Erdoğan Gazze için kalıcı ateşkes vurgusu: Büyük önem taşıyor

"TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Gazze ve Ukrayna dahil çeşitli konuları konuştuk. Türkiye zorlu bir coğrafyada. Terörizm konusu Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi.

Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin (bölgede) çok etkisi var. NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var.