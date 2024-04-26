Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Gazze için kalıcı ateşkes vurgusu: Büyük önem taşıyor
Giriş Tarihi: 26.4.2024 17:49 Son Güncelleme: 26.4.2024 18:27

Son dakika: Başkan Erdoğan Gazze için kalıcı ateşkes vurgusu: Büyük önem taşıyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırılara değinen Başkan Erdoğan, yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması gerektiğini belirterek, kalıcı ateşkesin büyük önem taşıdığını ifade etti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Gazze için kalıcı ateşkes vurgusu: Büyük önem taşıyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Girişimcilerimiz Hollanda'da 6 milyar avro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ ELE ALDIK"

Türkiye'nin bölücü terörle mücadele noktasında ödediği bedeller ortadadır. Binlerce vatandaşımızı PKK saldırılarında kurban verdik. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren konuları konuştuk.

Son dakika: Hollanda Başbakanı İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ"

Hollanda'dan AB ile ilişkilerde destek bekliyoruz.

"KALICI ATEŞKES BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Yardımlar Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalı. Kalıcı ateşkes büyük önem taşıyor.

NATO GENEL SEKRETERİ SEÇİMİ

Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Gazze ve Ukrayna dahil çeşitli konuları konuştuk. Türkiye zorlu bir coğrafyada. Terörizm konusu Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi.

Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin (bölgede) çok etkisi var. NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Gazze için kalıcı ateşkes vurgusu: Büyük önem taşıyor
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