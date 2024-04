Vicdanın sesi kampüsten sokağa taştı

Siyonist İsrail'e Gazze'deki katliamlar için her türlü desteğe veren ABD yönetiminde artık mızrak çuvala sığmıyor. 1968'te Vietnam'ın işgaline karşı öğrencilerin ilk ses yükselttiği yer olan Columbia Üniversitesi yıllar sonra Gazze için de gerçeği haykıran ilk eğitim kurumu oldu. Üniversite bahçesine Filistin'deki zulme dur demek için çadırlar kurarak mücadele eden ve hükümetten bu yöndeki taleplerinin karşılanmasını isteyen Columbia Üniversitesi'nin öğrenci temsilcileri, üniversite kampüslerinde hiç olmadığı kadar güçlü olduklarını söyledi. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesi'nin (GWU) bahçesinde Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği desteği protesto eden üniversite öğrencileri eylemlerine polis ablukası altında devam ediyor. George Washington Üniversitesi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na 350 metre mesafede bulunuyor.Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de yayılan protestolarda önceki gün bir ilk yaşandı. New York kentinde, The City College of New York Üniversitesi'ndeki protestolarun ikinci gününde şehirdeki bazı işçi grupları ve sivil aktivistler de eyleme katıldı. Batı medyası ABD'de başlayıp dünyaya yayılan İsrail karşıtı kampüs gösterileri karşısında 3 maymuna oynuyor. Birçok haber kaynağı, Filistin destekçisi gösterileri ya görmezden geliyor ya da çeşitli iftiralarla kötülüyor.İngiltere'nin başkenti Londra dün bir kez daha tüm baskı ve yasaklara rağmen binlerce kişinin katılımıyla İsrail karşıtı protestolara sahne oldu. Palestine Solidarity Campaign tarafından organize edilen barışçıl yürüyüşe katılanlar "Gazze'deki vahşeti durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gün Filistin'i destekleyenlerin yer aldığı çadır kampında barışçıl eylemcilere şiddet uygulayan polisin hastanelik ettiği aktivist Yasemin Acar, "Burası Avrupa'nın göbeği. 'Demokrasi' dediğimizde bizi parlamentonun karşısında dövüp tutukluyorlar. Almanya'da insan olmanın değeri yok" dedi.