Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Özgür Özel'i bu hafta kabul etmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi.

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.

Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu | Video

Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz" ifadelerini kullanmıştı. Merakla beklenen ikili zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadelenin oluşturması bekleniyor.