Türkiye’den NATO Genel Sekreterliği için Rutte’ye destek!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin bitmesinin ardından gözler yeni Genel Sekreter seçimine çevrildi.

NATO'YA BİLDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre Türkiye, geçtiğimiz hafta destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi destekleyeceğini, bugün NATO'nun diğer üyelerine bildirdi.

İKİ ADAY VARDI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ardından göreve Hollanda Başbakanı Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı lohannis aday olmuştu.