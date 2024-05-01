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Giriş Tarihi: 1.5.2024 11:31

Diyarbakır ve Mardin’den sonra bu kez Batman’da bayrak skandalı

DEM Partili Batman Belediyesi'nin resmi web sitesinde bulunan Türk bayraklı Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmini kaldırdı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti’li belediyenin skandal hareketi sosyal medyada da tepki topladı.

SABAH
Diyarbakır ve Mardin’den sonra bu kez Batman’da bayrak skandalı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, Batman'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak belediyenin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü kaldırdı.

Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de Türk Bayrağını kaldırırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi ise meclis açılışında İstiklal Marşı okumamıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra İçişleri Bakanlığı her iki belediye için mülkiye müfettişlerini görevlendirdi.

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Diyarbakır ve Mardin’den sonra bu kez Batman’da bayrak skandalı
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