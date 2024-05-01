Diyarbakır ve Mardin’den sonra bu kez Batman’da bayrak skandalı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, Batman'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak belediyenin resmi web sitesinde bulunan Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü kaldırdı.

Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de Türk Bayrağını kaldırırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi ise meclis açılışında İstiklal Marşı okumamıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra İçişleri Bakanlığı her iki belediye için mülkiye müfettişlerini görevlendirdi.