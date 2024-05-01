İşte iliç faciasının nedenleri

İŞLETME, RİSKİ GÖRDÜĞÜ HALDE ÖNLEM ALMADIHAREKETLERİN TAKİBİNİ YAPAN JEORADARLAR YETERSİZFİRMA RİSK OLUŞTURAN KONULARDA HASSASİYET GÖSTERMEDİHEYELAN RADARDA GÖRÜLDÜ, İŞÇİLER UZAKLAŞTIRILMADInerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'na Erzincan İliç'teki maden sahasında 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelan faciasının nedenlerine ilişkin raporunu sundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan brifingle detaylarını anlattığı raporda facianın göz göre göre gelmesinin nedenlerini 4 başlıkta topladı. Raporda "Heyelana sebep olabilecek nitelikte hareketliliğin öncesinde jeoradar takip cihazı verilerine yansıdığı ve çalışanlar tarafından da fark edildiği halde iş makinelerinin tamamının olay yerinden uzaklaştırılmayarak acil durum ve eylem planının doğru uygulanmadığı sonucuna varılmıştır" tespiti yapıldı. Öte yandan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, İliç'te iki gün incelemelerde bulunacak.