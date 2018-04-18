Hintli kadınlar saçlarını böyle uzatıyor

ALOE VERA MASKESİ

Aloe Vera jeliyle saç diplerine masaj yapın. Masaj hareketleri, kan dolaşımını hızlandırarak daha iyi bir emilim sağlıyor. Bu maskeyi en az 2 saat bekletin. Dilerseniz bir gece boyunca uygulayabilirsiniz.

SAÇINIZI SOĞUK SUYLA DURULAYIN

Bunu alışkanlık haline getirmeye çalışın. Soğuk su, gözenekleri sıkılaştırır ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu da saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Ayrıca bu yöntemle saçlarınız daha parlak olacak. Saçınızı her zamanki gibi yıkayın. En son soğuk suyla durulayın.