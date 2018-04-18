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Hintli kadınlar saçlarını böyle uzatıyor

Rengarenk giysiler, bol takılar, kendilerine has makyajları ve tabii ki upuzun, sağlıklı ve gür saçları. Hindistanlı kadınların saçlarını uzatma sırlarını araştırdık.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 17:16
Hintli kadınlar saçlarını böyle uzatıyor

ALOE VERA MASKESİ

jeliyle saç diplerine masaj yapın. Masaj hareketleri, kan dolaşımını hızlandırarak daha iyi bir emilim sağlıyor. Bu maskeyi en az 2 saat bekletin. Dilerseniz bir gece boyunca uygulayabilirsiniz.

SAÇINIZI SOĞUK SUYLA DURULAYIN

Bunu alışkanlık haline getirmeye çalışın. su, gözenekleri sıkılaştırır ve kan dolaşımını hızlandırır. Bu da saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Ayrıca bu yöntemle saçlarınız daha parlak olacak. Saçınızı her zamanki gibi yıkayın. En son soğuk suyla durulayın.

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Hintli kadınlar saçlarını böyle uzatıyor
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