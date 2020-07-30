Gürkan Şef ile Kurban Kavurma Tarifi... Kurban Eti Nasıl Pişirilir? Kurban eti kavurma nasıl yapılır?

Türkiye'nin ilk diplomalı kasabı olan Gürkan Şef, bayram sofralarınızı süsleyecek lezzetleri Bi' Başka YouTube kanalına özel paylaştı. Kurban Bayramı için lezzetli et yemekleri yapmak isteyenlere harika tüyolar paylaşan Gürkan Şef, ilk yapılması gerekenin kavurmanın hangi bölgeden yapılacağına karar verilmesi gerektiği olduğunu söyledi.

KURBAN KAVURMASI TARİFİ:

Öncelikle kavurma kol kısmından yapılır. İyice ısıtılan sac tavanın içerisine kol kısmından çıkan kemikleri bırakıyoruz. Yağ olarak kavram yağı veya kuyruk yağı kullanıyoruz. Kemiklerden sonra kavram yağımızı da tavaya ekliyoruz. Bu esnada kemiğin içindeki ilikler kendini bırakıyor ve tavadaki sıvıya lezzet veriyor. Kemik ve kavram yağının bulunduğu tavayı karıştırıyoruz. Yağ sarımtırak bir renk alınca etleri ekliyoruz. Sadece kavurma yaparken değil, sebze yemeklerinde bile tencere soğukken malzeme asla tencereye konulmamalı.

Yüksek ateş etin mühürlenmesini sağlıyor. Bu işlemle sıvı, etin içine hapsediliyor. Bu şekilde de et yumuşak ve lezzetli oluyor.

Kavurma yaparken et de yağ da eşit parçalar halinde doğranmalı ki parçalar eşit sürede pişsin. Aksi takdirde küçükler daha erken pişecek büyük parçayı pişireyim derken de küçükleri yakacaksınız. Kavram yağı kavrulduktan ve sıvısını tencereye bıraktıktan sonra tüm taneleri tencereden alınmalı. Zira etler ilave edildiğinde, et pişerken yağ yanıp siyah noktalar haline dönüşebilir.

EN ÖNEMLİ PÜF NOKTALARINDAN BİRİ...

En önemli püf noktalarından biri tuz. Izgaralık ette iri taneli tuz kullanılmalı (kaya ya da deniz tuzu), etli tencere yemeklerinde ise sofra tuzu. Izgaralık ette tuz önceden atılırken tencere yemeklerinde ise sonradan konulmalı. Bu yüzden kavurmaya da tuz en son eklenmeli.

Kuzu kavurma yapıyorsanız kuzu etinin o keskin kokusunu yumuşatmak için kavururken bir miktar taze kekik, sarımsak ve limon sıkabilirsiniz. Asidik özelliği olduğundan bu kokunun gitmesine yardımcı olacak. Birkaç dal biberiye ve taze kekik de ilave edilebilir.