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seçmenin püf noktaları

Yaz aylarının en sevilen meyvesi sofralardan eksik olmuyor. Karpuzun sağlığımıza olan faydaları saymakla bitmiyor. Çoğu kişi bol sulu leziz karpuzu seçerken çok dikkatli davranıyor. Karpuzun kötü çıkma ihtimaline karşı sizlere 5 önemli püf noktasını sunuyoruz. Peki en iyi karpuzu seçmenin püf noktaları nelerdir? İşte en iyi karpuzu seçmenin püf noktaları...

Giriş Tarihi: 30.7.2020 15:11 Son Güncelleme: 30.7.2020 15:12 ABONE OL
Karpuz seçmenin püf noktaları

Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız da o kadar tatlı olur. Yani o bölgenin beyaz olmamasına dikkat edin.

Karpuz seçmenin püf noktaları

yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir. Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Kahverengi benekli, çizikli karpuzları kaçırmayın!

Karpuz seçmenin püf noktaları

Birçok kişi çiftçilerin karpuzları şekillerine göre ayırt ettiklerini bilmez. İnce, uzun olan karpuzlar bol suluyken daha yuvarlak olanları tatlı oluyor.

Karpuz seçmenin püf noktaları

İyi demek küçük veya büyük karpuz demek değildir. Yani küçük karpuz alırsam tadı güzel, büyük alırsam tatlı olur diye bir durum yok. İster küçük alın ister büyük...

Karpuz seçmenin püf noktaları

Önemli olan karpuzu elinize aldığınızda ağır hissetmenizdir. Çünkü hafif bir karpuzun kelek çıkma olasılığı çok daha fazla!

Karpuz seçmenin püf noktaları

sapı, karpuzun olgun olduğunu gösterir (şayet rengi koyu ise) Eğer sapın rengi yeşilse yakın zamanda toplandığını ve olgun olmadığını gösterir.

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Karpuz seçmenin püf noktaları
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