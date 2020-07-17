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Sülayman Akbaba’nın acı sonunu duyurdu! Sekiz ayrı kadın ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı…

Eşi ’yı bulmak için ’ya başvuran Birsen Hanım, eşinin sekiz kadınla ilişkisi olduğunu öğrendi. Dün ise Anlı, TEM’de erkek cesedi bulunduğunu duyurdu. Cesedin, Akbaba’ya ait olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 17.7.2020 08:21 Son Güncelleme: 17.7.2020 08:32 ABONE OL
Sülayman Akbaba’nın acı sonunu Müge Anlı duyurdu! Sekiz ayrı kadın ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı…

8 yaşındaki , 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'da kayıplara karıştı. 24 yıllık eşi Birsen Hanım ve abisi Akbaba'yı bulmak için ' ile Tatlı Sert'e başvurdu. Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü söyledi.

Sülayman Akbaba’nın acı sonunu Müge Anlı duyurdu! Sekiz ayrı kadın ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı…

Bu arada aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Akbaba'nın arkadaşları, canlı yayına bağlanarak Akbaba'nın sekiz ayrı kadınla görüştüğünü iddia etti. Dün ise , programda sıcak bir gelişme duyurdu.

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Sülayman Akbaba’nın acı sonunu Müge Anlı duyurdu! Sekiz ayrı kadın ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı…

Anlı, Büyükçekmece Edirne istikametindeki TEM otoyolunda bir erkek cesedi bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, poşetlerde sekiz parçaya bölünerek öldürülmüş 40'lı yaşlarında bir erkek cesedi bulduklarını söyledi. 'nın eşi Birsen Hanım cesedi teşhis etti ve cesedin eşine ait olduğunu söyledi.

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Sülayman Akbaba’nın acı sonunu Müge Anlı duyurdu! Sekiz ayrı kadın ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı…
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