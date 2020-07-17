Sülayman Akbaba’nın acı sonunu Müge Anlı duyurdu! Sekiz ayrı kadın ile ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı…

Bu arada aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Akbaba'nın arkadaşları, canlı yayına bağlanarak Akbaba'nın sekiz ayrı kadınla görüştüğünü iddia etti. Dün ise Müge Anlı, programda sıcak bir gelişme duyurdu.

Son Dakika: Müge Anlı'da kan donduran yasak aşk cinayeti! 8 kadınla ilişkisi vardı, cesedi 8 parça halinde bulundu | Video