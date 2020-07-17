Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da kan donduran cinayeti itirafı! Karısıyla ilişkiye giren adamı 8 parçaya ayırıp... | Video

Son Dakika... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir cinayet itirafı daha! İstanbul Esenyurt'ta cesedi 8 parça halinde bulunan ve 8 kadınla cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti!