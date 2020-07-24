Hakan Altıner: CHP resmen partizanlık yapıyor

Kedi Sahne Sanatları kurucusu Hakan Altıner, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Göztepe'deki Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda bu sene 18'incisi yapılacak olan tiyatro festivalinde yer bulamamalarına isyan etti.

'Anneme Artık Dur Lazım' adlı oyunu festivalde sahnelemek için talepte bulunan ancak aldığı yanıtla şoke olan Altıner, sosyal medyada 'Kadıköy Belediyesi bizim oyunumuzu festivaline uygun görmemiş. Hiç yadırgamadım. Ne yazık ki CHP'li belediyelerin kendi küçük ekürileri dışındaki tiyatrolara yaklaşımı hep böyle olmuştur' diye yazdı.

Bu tweet sonrası konuştuğumuz Altıner, hem yönetip, hem de Damla Cercisoğlu, Ecmel İs ve Suna Keskin ile birlikte rol aldığı oyunun festival programında yer almamasından duyduğu rahatsızlıktan çok belediyenin kendilerine karşı olan tavırlarına sitem etti: "Resmen particilik yapıyorlar. Olan seyirciye oluyor."



TİYATRODA TORPİL Mİ OLUR?

Hakan Altıner, 'Anneme Artık Dur Lazım' adlı oyunlarının Kadıköy Belediyesi tarafından tiyatro festivalinde sahnelenmemesiyle ilgili şunları söyledi:

"Özgürlük Parkı'nda yapılacak festival için başvurduk. Tesadüfen öğrenmiştik. Başvuru evrakları için 48 saat süre verdiler. Hazırlayıp sunmamıza rağmen talep yoğunluğu sebebiyle oyunumuzu kabul etmediler. Geçen sene de aynı tavırla karşılaştık. Seçici kurulu da gizli tutuyorlar. Kimden neyi gizliyorsunuz? En demokratik geçinen parti yapıyor bunu. Tiyatroda torpil mi olur! Kendi belli gruplarına sahnelerini açmışlar, bizleri görmüyorlar bile. CKM ve Kozyatağı'nda da çok büyük dertlerimiz var. Koskoca 'Kibarlık Budalası'nı geçen sene sadece bir kez oynayabildik. Nereye gideceğiz, nerede oynayacağız Anadolu yakasında?"

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