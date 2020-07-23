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Haberler Galeri Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! , ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

Çağla Şıkel, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Yaz sezonunu 'da açan Çağla Şıkel'in yeni rotası Çeşme oldu. Çağla Şıkel düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Pembe mayosuyla dikkat çeken ünlü model, deniz keyfinin ardından duş alıp locasına geçerek güneşlendi. eşi ve - çifti önceki gün hep birlikte görüntülendiler. Plaja girer girmez karşılarına Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel çıktı. Şıkel, Alişan'ın oğlu Burak'ı öpücüklere boğdu. Demet Akalın ise Çağla Şıkel'e 'merhaba' deyip uzaklaştı. Çağla Şıkel formda vücudu ve pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 10:39
Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

Çağla Şıkel, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Yaz sezonunu 'da açan Çağla Şıkel'in yeni rotası Çeşme oldu. Çağla Şıkel düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Pembe mayosuyla dikkat çeken ünlü model, deniz keyfinin ardından duş alıp locasına geçerek güneşlendi. eşi ve - çifti önceki gün hep birlikte görüntülendiler. Plaja girer girmez karşılarına Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel çıktı. Şıkel, Alişan'ın oğlu Burak'ı öpücüklere boğdu. Demet Akalın ise Çağla Şıkel'e 'merhaba' deyip uzaklaştı. Çağla Şıkel formda vücudu ve pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi.

Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

eşi ve - çifti önceki gün hep birlikte The Beach Of Momo'da görüntülendiler. Plaja girer girmez karşılarına Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel çıktı.

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Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

Posta'nın haberine göre; Şıkel, 'ın oğlu Burak'ı öpücüklere boğdu. 4.5 aylık hamile gölgeye çekilip biraz uzaklarında durdu. ise Çağla Şıkel'e 'merhaba' deyip uzaklaştı.

Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

Şıkel, 'ın oğlu Burak'ı öpücüklere boğdu. 4.5 aylık hamile gölgeye çekilip biraz uzaklarında durdu. ise Çağla Şıkel'e 'merhaba' deyip uzaklaştı.

Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

Pembe mayolu Çağla Çağla Şıkel formda vücudu ve pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi. Kız arkadaşlarıyla denize girip dalış yaptı. Duş aldıktan sonra da locasına çekildi. ve 'ın olduğu localara gitmemesi dikkat çekti.

Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…
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Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…
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