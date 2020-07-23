Çağla Şıkel pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi! Demet Akalın, Alişan ve Çağla Şıkel'in localar arası tatili…

Çağla Şıkel, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Yaz sezonunu Bodrum'da açan Çağla Şıkel'in yeni rotası Çeşme oldu. Çağla Şıkel düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Pembe mayosuyla dikkat çeken ünlü model, deniz keyfinin ardından duş alıp locasına geçerek güneşlendi. Demet Akalın eşi Okan Kurt ve Alişan-Buse Varol çifti önceki gün hep birlikte görüntülendiler. Plaja girer girmez karşılarına Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel çıktı. Şıkel, Alişan'ın oğlu Burak'ı öpücüklere boğdu. Demet Akalın ise Çağla Şıkel'e 'merhaba' deyip uzaklaştı. Çağla Şıkel formda vücudu ve pembe mayosuyla plajda fırtınalar estirdi.