Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, 'Esra Erol'da' programının yaz tatiline girmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Başarılı sunucu vaktinin çoğunu ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor. Sunucu Esra Erol, kardeşi Bihter Erol ile birlikte görüntülendi. Ünlü sunucu ile kardeşinin Bodrum tatili, objektiflere yansıdı. Esra Erol, kız kardeşleri, Eda Erol ve Bihter Erol'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Güzel sunucunun özellikle Bihter Erol'la olan benzerliği herkesi şaşırttı. Plajda Esra Erol ile Bihter Erol'u görenler hangisi Esra bilemedi. İşte Esra Erol'un ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Bihter Erol…