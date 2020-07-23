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Haberler Galeri Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…

Yan yana gören hangisi hangisi bilemede! İkizi kadar benziyor…

atv ekranının sevilen yüzü , 'Esra Erol'da' programının yaz tatiline girmesiyle birlikte soluğu 'da aldı. Başarılı sunucu vaktinin çoğunu ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor. Sunucu Esra Erol, kardeşi ile birlikte görüntülendi. Ünlü sunucu ile kardeşinin Bodrum tatili, objektiflere yansıdı. Esra Erol, kız kardeşleri, ve Bihter Erol'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Güzel sunucunun özellikle Bihter Erol'la olan benzerliği herkesi şaşırttı. Plajda Esra Erol ile Bihter Erol'u görenler hangisi Esra bilemedi. İşte Esra Erol'un ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Bihter Erol…

Giriş Tarihi: 23.07.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:05
Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…

atv ekranının sevilen yüzü , 'Esra Erol'da' programının yaz tatiline girmesiyle birlikte soluğu 'da aldı. Başarılı sunucu vaktinin çoğunu ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih ediyor. Sunucu Esra Erol, kardeşi ile birlikte görüntülendi. Ünlü sunucu ile kardeşinin Bodrum tatili, objektiflere yansıdı. Esra Erol, kız kardeşleri, ve Bihter Erol'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden büyük beğeni alıyor. Güzel sunucunun özellikle Bihter Erol'la olan benzerliği herkesi şaşırttı. Plajda Esra Erol ile Bihter Erol'u görenler hangisi Esra bilemedi. İşte Esra Erol'un ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Bihter Erol…

Diğer ünlü isimlerin de kardeşleri...

Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…

NESLİHAN ATAGÜL

Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…
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Yan yana gören hangisi Esra Erol hangisi Bihter Erol bilemede! İkizi kadar benziyor…
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