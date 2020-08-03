Şeyma Subaşı darp edilen arkadaşı Daria Kyryliuk için son dakika açıklamalarında bulundu! Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk darp edildi!

Ukraynalı ünlü top model Daria Kyryliuk İzmir Çeşme'de güvenlik tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp görüntülerini paylaşan ünlü model Instagram üzerinden üç farklı dilde açıklama yayınladı. Öte yandan Şeyma Subaşı'nın da yakın arkadaşı olmasından dolayı kendisi de Instagram hesabından açıklama yaptı ve "Korkunçsunuz" dedi. İşte Daria Kyryliuk ve Şeyma Subaşı'dan son dakika açıklamaları...

ÜNLÜ TOP MODEL DARİA KYRYLİUK SALDIRIYA UĞRADI! ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMA YAPTI!

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İşte Şeyma Subaşı ve Daria Kyryliuk'un son dakika açıklamaları...