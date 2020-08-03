Şeyma Subaşı darp edilen arkadaşı Daria Kyryliuk için son dakika açıklamalarında bulundu! Dünyaca ünlü model Daria Kyryliuk darp edildi!

Ukraynalı ünlü top model Daria Kyryliuk İzmir Çeşme'de güvenlik tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp görüntülerini paylaşan ünlü model Instagram üzerinden üç farklı dilde açıklama yayınladı. Öte yandan Şeyma Subaşı'nın da yakın arkadaşı olmasından dolayı kendisi de Instagram hesabından açıklama yaptı ve "Korkunçsunuz" dedi. İşte Daria Kyryliuk ve Şeyma Subaşı'dan son dakika açıklamaları...
Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
İşte Şeyma Subaşı ve Daria Kyryliuk'un son dakika açıklamaları...
DÜNYACA ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.
Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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ŞEYMA SUBAŞI: KORKUNÇSUNUZ
Şeyma Subaşı da Instagram hesabından Daria Kyryliuk'a destek vererek yaşanan olayı kınadı. Subaşı paylaşımında, "Çok yakın çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz" ifadelerini kullandı.
İzmir Çeşme'de ünlü top model Daria Kyryliuk'e plajda dayak! Canlı yayında flaş açıklamalar | Video