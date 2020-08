İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü işletmede daha önce de müşteriler böyle dövülmüş | Video

Son dakika haberi... Dünyaca ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un feci şekilde dövüldüğü İzmir Çeşme'deki "The Beach of Momo" isimli mekanın daha önce defalarca müşterileini dövdüğü kadına şidet uygulamaktan çeknmedikleri ortaya çıktı. İşte daha önce yine müşterilerin feci şekilde dövüldüğü İzmir Çeşme'deki "The Beach of Momo" isimli mekanda yaşanan şiddet olayları...