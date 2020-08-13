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'in Acayip dansı rekor kırdı

, 'Acayip İyi' şarkısı için dans ettiği bir video çekerek sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştı. Seçkin, dans videosuyla kısa sürede 8.2 milyar izlenme alarak kırılması zor bir rekora imza attı

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Ece Seçkin'in Acayip dansı rekor kırdı

Ece Seçkin, 'Acayip İyi' şarkısı için dans ettiği bir video çekerek, hayranlarıyla bir akım başlattı. Şarkıcı, sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaştığı bu görüntülerle hayranlarıyla etkileşime girdi ve bu dans akımı, tüm dünyaya yayıldı. Seçkin, dans videosuyla kısa sürede 8.2 milyar izlenme alarak kırılması zor bir rekora imza attı.

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Ece Seçkin'in Acayip dansı rekor kırdı
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