42 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisiyle hayran bıraktı! Mine Tugay'ın bikinili pozu beğeni yağdı...

42 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay yine adından söz ettirdi. Zalim İstanbul'un Şeniz'i olarak oldukça ilgi gören güzel oyuncu Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 42 yaşındaki Mine Tugay kırmızı bikinisiyle kendini serin sulara bıraktığı paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay fit halini spora borçlu. Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın bikinili pozu kısa sürede rekor beğeni aldı. İşte Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozu...