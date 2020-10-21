Esra Erol'dan son dakika haberi: Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı! Eşine kuaföre gidiyorum demişti ama...

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Bu sefer ise yaşanan olay herkesi şoke etti. Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık'ın anlattıkları Tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Özbay Özışık'ın "Resmi nikâhlı eşim Aycan Ö. Nuri G. İsimli kişi ile davullu zurnalı düğün yaptı" dedi, Esra Erol tepki gösterdi.
Geçtiğimiz Şubat ayında kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan Aycan Ö.'nin 7 ay sonra Ekim ayında Nuri G. İle düğün yaptığı ortaya çıktı.
19 Ekim'de Konya'dan Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim ile kaçarak evlendik, beni terk ettiği zaman oğlumuz çok küçüktü, bu süreçte ne beni aradı ne de oğlumuzu merak etti ve sonrasında ise düğün yaptığını öğrendim." Dedi. Canlı yayına bağlanan Aycan Ö'ın ablaları canlı yayında "kardeşim Aycan şu an Nuri G.'in yanında" diyerek tüm iddiaları kabul etti.
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Esra Erol ise karşılık verdi: "Aycan çocuğunu ne zamandır görmüyor. Bana kardeşinizin şuan ki ilişkisini, yaptığınız düğünü derneği nasıl açıklayacaksınız bunu merak ediyorum. " dedi
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