Esra Erol'dan son dakika haberi: Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı! Eşine kuaföre gidiyorum demişti ama...

19 Ekim'de Konya'dan Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim ile kaçarak evlendik, beni terk ettiği zaman oğlumuz çok küçüktü, bu süreçte ne beni aradı ne de oğlumuzu merak etti ve sonrasında ise düğün yaptığını öğrendim." Dedi. Canlı yayına bağlanan Aycan Ö'ın ablaları canlı yayında "kardeşim Aycan şu an Nuri G.'in yanında" diyerek tüm iddiaları kabul etti.

Son Dakika: Kocasına "Kuaföre gidiyorum" diyen kadın başka erkekle davullu zurnalı düğün yaptı | Video