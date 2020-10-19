Aycan'ın ablası Gamze'den büyük itiraf! | Esra Erol'da | Video

Esra Erol’un programında yaşanan olay herkesi şoke etti. Atv ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, her gün farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık "Resmi nikâhlı eşim Aycan Ö., Nuri G. İsimli kişi ile davullu zurnalı düğün yaptı" dedi, Esra Erol tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan Aycan Ö.'nin 7 ay sonra Ekim ayında Nuri G. İle düğün yaptığı ortaya çıktı.

19 Ekim'de Konya'dan Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim ile kaçarak evlendik, beni terk ettiği zaman oğlumuz çok küçüktü, bu süreçte ne beni aradı ne de oğlumuzu merak etti ve sonrasında ise düğün yaptığını öğrendim." dedi.

Canlı yayına bağlanan Aycan Ö'ın ablaları canlı yayında "kardeşim Aycan şu an Nuri G.'in yanında" diyerek tüm iddiaları kabul etti. Esra Erol ise karşılık verdi: "Aycan çocuğunu ne zamandır görmüyor. Bana kardeşinizin şu anki ilişkisini, yaptığınız düğünü derneği nasıl açıklayacaksınız bunu merak ediyorum. " dedi.