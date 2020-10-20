Son Dakika: Kocasına "Kuaföre gidiyorum" diyen kadın başka erkekle davullu zurnalı düğün yaptı | Video

Esra Erol’un programına katılan Özbay Özışık’ın anlattıkları Tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi. Özbay Özışık’ın "Resmi nikâhlı eşim Aycan Ö. Nuri G. İsimli kişi ile davullu zurnalı düğün yaptı" dedi.