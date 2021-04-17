Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten Deniz Seki'ye: Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları yine birbirinden başarılı isimler oldu. Konuklar arasında bulunan Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in şakasından bu hafta nasibini alanlardan oldu...
"ANLAT ANLAT DA KİMSE YÜZÜME BAKMASIN"
İbrahim Tatlıses, aşkı unuttuğunu ve Seki'den aşkı kendisine tarif etmesini istedi. Seki, "Senin başka aşkların var. Çocukların, torunların var. Meslek aşkın var." dedi. Bunun üzerine İbrahim Tatlıses, "Anlat anlat da yüzüme kimse bakmasın." dedi.
TATLISES'TEN SEKİ'YE: HANİ ZAYIFLAMIŞTIN DAVUL GİBİ OLMUŞSUN!
Bu lafların üzerine Seki'ye kızan İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcıya kilosu ile ilgili şaka yaptı. Uzunca bir süredir kilo veren ve fit bir görüntüsüyle magazin gündeminden düşmeyen Seki'ye, "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" dedi.
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SEKİ ŞAKA OLDUĞUNU KISA SÜREDE ANLADI
Tatlıses'in bu sözleri kendisine söylemediğini düşünen Seki, ünlü şarkıcıyı duymadı. Ancak Tatlıses üsteledi ve Seki'yi uyardı. Duruma bozulan Seki, kısa sürede Tatlıses'in kendine şaka yaptığını anladı.
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