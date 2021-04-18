Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten Deniz Seki'ye: Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun! | Video

Her cumartesi yayınlanan programı ile ekranlara gelen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları; Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl, İrem Derici ve Deniz Seki oldu. Programda ünlü şarkıcı Tatlıses, Deniz Seki'ye ilginç bir şaka yaptı. Tatlıses, verdiği kilolarla gündemde olan Deniz Seki'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" deyince Seki, bu durumu önce anlamadı, ancak ardından Tatlıses'e yakındı. Kısa süre sonra Tatlıses'in şaka yaptığı anlaşıldı. İşte kameralara yansıyan o şaka...