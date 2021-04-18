Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten Deniz Seki'ye: Hani zayıflamıştın davul gibi olmuşsun! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
06:25
FETÖ’de çöküş başladı mı? | Video 17.04.2021 | 23:52
03:15
00:54
07:19
01:15
01:24
10:09
İngiltere, Prens Philip’e veda etti | Video 17.04.2021 | 17:19
17:08
02:13
02:13
00:39
03:46
Şebnem Bursalı | Müflis tüccar Yunanistan! 17.04.2021 | 13:08
03:58
Hasan Basri Yalçın | Ramazanın düşündürdükleri 17.04.2021 | 13:05
02:16
09:15
Nihat Hatipoğlu | Namaz dinin direğidir 17.04.2021 | 12:09
02:05
02:52
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Pervasızca açık sözlüler... 17.04.2021 | 10:40
03:38
Okan Müderrisoğlu | Rezerv meselesi ve eğri minareyi düzeltmek (!) 17.04.2021 | 10:38
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy Polis Merkezi'ne iftar ziyareti 17.04.2021 | 08:57
Her cumartesi yayınlanan programı ile ekranlara gelen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları; Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl, İrem Derici ve Deniz Seki oldu. Programda ünlü şarkıcı Tatlıses, Deniz Seki'ye ilginç bir şaka yaptı. Tatlıses, verdiği kilolarla gündemde olan Deniz Seki'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" deyince Seki, bu durumu önce anlamadı, ancak ardından Tatlıses'e yakındı. Kısa süre sonra Tatlıses'in şaka yaptığı anlaşıldı. İşte kameralara yansıyan o şaka...