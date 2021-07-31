Felç geçiren Tuğba Özay, bugün kuyumcu açılışına katıldı! Tuğba Özay açılış sonrası açıklama yaptı!

Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangında çiftliği zarar gören ünlü manken Tuğba Özay, sinir krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve felç geçirmişti.
AÇILIŞA KATILMASI VE EĞLENCELİ TAVIRLARI TEPKİ TOPLADI
'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyerek acısını sosyal medyadan duyuran Tuğba Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcu açılışına katılması dikkat çekti.
Manavgat'taki yangında çiftliği zarar gördü! Sinir krizi nedeniyle felç geçiren Tuğba Özay bugün açılışa katıldı! | Video
TUĞBA ÖZAY SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Kurdele kesen ve açılışta oldukça neşeli tavırlarıyla ilgi çeken ünlü manken Tuğba Özay burada bir açıklama yaparak, "Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz…Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum. Çok özür dilerim konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız." ifadelerini kullandı.
"YANGINDAN İKİ AY ÖNCE ANLAŞMA YAPTIM"
Gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak durum hakkında bilgilendirme yapan Özay, "Dün bütün gece uyumadım. Uyumadığımı arkadaşlarım çok iyi biliyor. Takip edenler çok iyi biliyorlar. Bugün ben iki ay öncesinden İstanbul'da alınan evet bir programım var. Hiçbir şekilde makyaj da yok yüzümde. Makyajsız bir şekilde organizasyona gittim. 45 dakika o insanların da gönlünü hoş ettim. O insanlarla bir sözleşmem var. Ben o insanların marka yüzüyüm. O insanlar da bugün için bir emek harcamışlar, yatırım yapmışlar. Sırf onları da mağdur etmemek adına, yardımcılarım ve ailemin de orada olması nedeniyle İstanbul'a geldim dün gece… Hiç uyumadım sabaha kadar yayın yaptım. Devlet yetkililerini de aradım." ifadelerini kullandı.
"BEN DAHA NE YAPAYIM ÖLEYİM Mİ?"
Sözlerine devam eden Özay, "Ben daha ne yapayım? Öleyim mi? Bunu mu istiyorsunuz? bugün bütün acımı içime gömerek sadece bir açılışa katıldım. Bir de baktım ki kıyametler kopuyor! Ben şimdi ne yapmalıyım? Üç gün sonra ben yine Manavgat'ta olacağım. Zaten o bölgeye yardımlar da götüreceğiz. O bölgede mağdur olan herkesin yanında ben olacağım." diye konuştu.Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!