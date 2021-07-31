Felç geçiren Tuğba Özay, bugün kuyumcu açılışına katıldı! Tuğba Özay açılış sonrası açıklama yaptı! | Video
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Geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan çiftliği zarar gören ünlü manken Tuğba Özay, gözyaşları içerisinde yardım istedi. Yangının ilk çıktığı gün bölgeye giden ünlü manken, gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. ‘Felç geçirdim diyen mankenin Şirinevler’de bulunan bir kuyumcu açılışın katılması dikkat çekti. İşte detaylar…