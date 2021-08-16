Son dakika: Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu





"KİŞİLERİN MAL SAHİBİ İLE HİÇ UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"



Sözlerinin devamında şarkıcı Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi Begüm'den, Cihan diye bir beyefendi var ondan, bu 3 şahıstan şikayetçi oldum. Mal sahibim ile hiçbir husumetim yoktur. Bu kişiler aslında, bunları da söylemek istemiyorum, bunları da yine dava aşamasında göreceksiniz. Bu kişilerin de mal sahibi ile hiç uzaktan yakından alakası yok. Aslına bakarsanız mal sahibim de bu kişiler tarafından sanırım mağdur. Sadece Alper denen şahısın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla da açıklama yapmak istemiyorum gerçekten çok gerginim" diye belirtti.

Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video



"EKMEĞİNİ KAZANMAYA ÇALIŞAN BİR KADININ HUKUK MÜCADELESİNDEN BAŞKA DA BİR ŞEY DEĞİL"



Olaya ilişkin konuşan avukat Mert Erdoğan ise, "Bizler somut delillerimizi savcılık makamına sunduk. Soyut, genel geçer ifadeler değil, bunlar delillendirebildiğimiz hususlar. Bu şekilde, yargılamayı mahkeme yapacaktır. Olay gecesi zaten kameralara yansıyan darp, tehdit, hakaret. Bunlar bilinen şeyler. Kadına karşı bir suç işlendiği için koruma talebimiz var. Bu gibi suçlardan dolayı biz suç duyurusunda bulunduk, delillerimizi de savcılık makamına sunduk. Bir anne olarak, bir kadın olarak ayakları üzerinde durmaya çalışan, ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadının hukuk mücadelesinden başka da bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Güllü'nün kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada...