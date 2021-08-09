Şarkıcı Güllü'nün kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada...

Son dakika haberleri... Ünlü Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de davalık olduğu şahıslarla saç başa ve yumruklarla kavga ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı! Şakıcı Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısının da karıştığı kavganın görüntüleri Magazin D tarafından yayınlandı.