Video Yaşam Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video

Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video

Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video
16.08.2021 | 16:38

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Şarkıcı Güllü, Fethiye’de kavga ettiği 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan şarkıcı Güllü, “Kira ile veya mal sahibi ile alakalı hiçbir şey yok sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın” dedi.

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Şarkıcı Güllü'nün geçtiğimiz hafta, Fethiye'nin Çalış semtinde işlettiği kamp alanında kira bedelini ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilmişti. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerin ardından kavgada yer alan şahıslar Güllü ile beraberindekilerden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Güllü, Fethiye'de işletmeciliğini yaptığı mekanda kavga ettiği şahıslara ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.

"KONU TAMAMIYLA TACİZLE ALAKALIDIR"
Suç duyurusunun ardından açıklama yapan şarkıcı Güllü, "Benim mal sahibimle asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs tamamıyla bir kadının ayakları üzerinde durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan biri. Kaldı ki altını çize çize söylüyorum, mal sahibimle hiçbir şekilde alacak verecek tarzı şeyimiz yoktur, konuşamıyorum o kadar gerginim ki. Herhangi bir husumetimiz yoktur. Kira ile veya mal sahibi ile alakalı hiçbir şey yok sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" şeklinde konuştu.

"KİŞİLERİN MAL SAHİBİ İLE HİÇ UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"
Sözlerinin devamında şarkıcı Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi Begüm'den, Cihan diye bir beyefendi var ondan, bu 3 şahıstan şikayetçi oldum. Mal sahibim ile hiçbir husumetim yoktur. Bu kişiler aslında, bunları da söylemek istemiyorum, bunları da yine dava aşamasında göreceksiniz. Bu kişilerin de mal sahibi ile hiç uzaktan yakından alakası yok. Aslına bakarsanız mal sahibim de bu kişiler tarafından sanırım mağdur. Sadece Alper denen şahısın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla da açıklama yapmak istemiyorum gerçekten çok gerginim" diye belirtti.

"EKMEĞİNİ KAZANMAYA ÇALIŞAN BİR KADININ HUKUK MÜCADELESİNDEN BAŞKA DA BİR ŞEY DEĞİL"
Olaya ilişkin konuşan avukat Mert Erdoğan ise, "Bizler somut delillerimizi savcılık makamına sunduk. Soyut, genel geçer ifadeler değil, bunlar delillendirebildiğimiz hususlar. Bu şekilde, yargılamayı mahkeme yapacaktır. Olay gecesi zaten kameralara yansıyan darp, tehdit, hakaret. Bunlar bilinen şeyler. Kadına karşı bir suç işlendiği için koruma talebimiz var. Bu gibi suçlardan dolayı biz suç duyurusunda bulunduk, delillerimizi de savcılık makamına sunduk. Bir anne olarak, bir kadın olarak ayakları üzerinde durmaya çalışan, ekmeğini kazanmaya çalışan bir kadının hukuk mücadelesinden başka da bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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