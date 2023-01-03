Akıncı MinikaGo’da başlıyor

Düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmeyen, gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı'nın senaryosu Ali Hakan Kaya'nın kaleminden çıktı. Genel konseptleri Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen bir sanat yönetmeni tarafından hazırlanan ve güçlü görselliğiyle dikkat çeken projenin yönetmenliğini de M. Ammar Gündüz yaptı.

Yaklaşık 18 aylık bir çalışmanın ürünü olan ve artık sonuna yaklaşılan projede Türkiye, Rusya, Ukrayna, Mısır, Brezilya ve Arjantin'den toplamda 150 sanatçı yer aldı.