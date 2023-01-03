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OTOMATİK OYNAT
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Akıncı MinikaGo’da başlıyor | Video 03.01.2023 | 09:48
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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde 'Sefo' rüzgarı! | Video 31.12.2022 | 11:40
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ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video 25.12.2022 | 12:34
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Üç Kız Kardeş 32. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 21.12.2022 | 16:26
Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirildi. Harun Can'ın seslendirmesi ve Demir Demirkan'ın müzikleriyle hazırlanan Akıncı, 21 Ocak'ta MinikaGO ekranlarında. İnsanlık var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesi, Akıncı ile yepyeni bir boyut kazanıyor.