Akıncı MinikaGo’da başlıyor | Video

Kadim bir geleneğin son temsilcisi olan Akıncı, İstanbul'da düzen ve adaleti sağlamak için görevlendirildi. Harun Can'ın seslendirmesi ve Demir Demirkan'ın müzikleriyle hazırlanan Akıncı, 21 Ocak'ta MinikaGO ekranlarında. İnsanlık var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesi, Akıncı ile yepyeni bir boyut kazanıyor.