Ateş Kuşları'nın 12. Bölümünde; Hacer ve Hüma Eyüboğlu, Gülayşe'nin Lara olduğunu fark edip fenalaşırken, Barbaros ise Hacer'i mola yerini devletten kiralayan hayırsever olarak tanıttı. Barbaros, Hacerlerin yakınlarda iftar yaptığını ve hazır gelmişken Gülayşe ile tanışmalarını istediğini söyleyerek Hacer Eyüboğlu'nun asıl kimliğini gizledi.

Ateş Kuşları'nda şok karşılaşma! Hacer, öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı! | Video

Gülayşe, yaptığı hayırlardan dolayı Hacer'e teşekkür ederek onun elini öptü. Hacer'i hayırsever olarak tanıyan Gülayşe, teşekkür amaçlı Hacer'i ve Hüma'yı mola yerine yemek yemeğe davet etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 12. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.