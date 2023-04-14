Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer, öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı! | Video
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 12. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda; Hacer Eyüboğlu, handa Gülayşe ve Barbaros’la karşılaştı. Hacer, öz yeğeni Lara’yı gördüğü an tanıyıp fenalaştı.
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