Video Ateş Kuşları Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer, öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı! | Video
Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer, öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı! | Video

Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma! Hacer, öz yeğeni Gülayşe ile tanıştı! | Video

14.04.2023 | 21:46

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 12. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda; Hacer Eyüboğlu, handa Gülayşe ve Barbaros’la karşılaştı. Hacer, öz yeğeni Lara’yı gördüğü an tanıyıp fenalaştı.

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