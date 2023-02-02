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Giriş Tarihi: 2.2.2023 11:00

Ateş Kuşları’nın büyük sınavı!

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken “Ateş Kuşları” dördüncü bölümüyle Cuma günü atv’de ekranlara geliyor.

Ateş Kuşları’nın büyük sınavı!

4.Bölüm Özeti:

GÜLAYŞE, ÇATAL'IN İNİNE GİRİYOR

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

ZIPKIN VE MERCAN GERÇEKLERİN PEŞİNDE!

Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

ATEŞ KUŞLARI'NIN BÜYÜK SINAVI

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

KÖKSÜZLER YAKAYI ELE Mİ VERECEK?

Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

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Ateş Kuşları’nın büyük sınavı!
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