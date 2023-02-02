Ateş Kuşları’nın büyük sınavı!

ATEŞ KUŞLARI'NIN BÜYÜK SINAVI

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.