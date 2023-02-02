Ateş Kuşları’nın büyük sınavı!

4.Bölüm Özeti:
GÜLAYŞE, ÇATAL'IN İNİNE GİRİYOR
Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.
ZIPKIN VE MERCAN GERÇEKLERİN PEŞİNDE!
Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?