Kuruluş Osman'ın 118. Bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi. Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti.

OYUN KURDU

Bengi Hatun, "Osman'ın evlatlarının canını isterim! Kızım Alçiçek'i neden o Aktemur'la evlendiririm sanırsın? Bey olması için evvela Orhan'la Alaeddin'in ölmesi gerek!" diyerek Frigg'i ikna edip oyun kurdu.

Bala Hatun Frigg'in cezasını işte böyle kesti | Video

CEZASINI TEK DARBEDE KESTİ

Frigg, Türkmen kılığında Yenişehir'e sızıp, Orhan ve Alaeddin'i öldürmek için harekete geçerken, Bala Hatun tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bala Hatun "Eceline kendi ayaklarınla geldin Frigg! Sana demiştim! Gayrı bitti! Öleceksin! Bugün düşen kelleler senin ve adamlarının olacak! Evlatlarıma dokunmayacaktın!" diyerek Frigg'in cezasını tek darbede kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 118. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.