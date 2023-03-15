Bala Hatun Frigg’in cezasını işte böyle kesti | Video
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 118. Bölümünde; İnegöl’ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg’in cezasını kesmek için plan yaptılar. Orhan Bey ve Alaeddin Bey’e zarar vermek için yola çıkan Frigg, Bala Hatun’un gazabına uğradı.
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