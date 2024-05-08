Osman Bey’in rüyası
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 159. Bölümünde Osman Bey’in gördüğü rüya çok konuşuldu.
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