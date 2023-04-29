Barbaros, Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti! Gülayşe ve Barbaros yüzleşti

'Ateş Kuşları'nın 14. Bölümünde; Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla sarsıldı. Barbaros, Gülayşe'yi ilk gördüğü günü, o günden beri onun sokak çocuğu olduğunu bildiğini ve tek amacının çocukları Çatal'ın elinden kurtarmak olduğunu söyledi. Gülayşe, Barbaros'tan uzak durmak istediğini ve bir daha onun karşısına çıkmaması gerektiğini söyledi.

Gülayşe'ye dut gibi âşık olduğunu haykıran Barbaros, ne kadar af dilese de Gülayşe gitmeyi tercih etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 14. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.