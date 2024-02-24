Çelik komutan Seyfi’nin oyununa geldi

'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde Seyfi ve Tuncay, Çelik Komutan'ın gerçek torununun Zıpkın olduğunu saklamak için bir oyun kurdu. Zıpkın'dan alınan DNA örneklerinin sonucunu değiştiren Seyfi ve Tuncay, Sahte Yusuf'un yaşadığı mahallenin adresini Çelik'e vererek yanılmasına sebep oldu.

Ellerindeki kâğıtta yazılı adrese giden Çelik ve Zıpkın, sahte Yusuf'la karşılaştılar. Yusuf'un öz torunu olduğunu düşünen Çelik, gözyaşlarına hâkim olamadı. Tüm yaşananların bir oyundan ibaret olduğundan bihaber olan Çelik'in gerçekleri ne zaman öğreneceği ise seyirci tarafından merak konusu oldu. Çelik Komutan gerçek torunuyla tanışabilecek mi?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.