Çelik komutan Seyfi’nin oyununa geldi
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 44. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Çelik Komutan, Seyfi’nin oyunuyla gerçek torunu Yusuf’a kavuştuğunu zannetti.
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