Gülayşe kaçırıldı, nikah masası şokla dondu! Ali ve Mercan’ın en mutlu günü kabusa döndü…

'Ateş Kuşları'nın 36. Bölümünde Sultan'ın nişan günü altınlarını alıp kaçtığı eski nişanlısı Turgut, sonunda Sultan'ı buldu. Sultan'ı korkudan tir tir titreten Turgut, Sultan'ı geri almaya, 'Ateş Kuşları' ise vermemeye yeminlidir. Turgut ise Sultan'ı geri alabilmek ve aralarında takas yapabilmek için Gülayşe'yi kaçırdı. Turgut ve adamları tarafından rehin alınan Gülayşe, eve kapatıldı.

Turgut, Gülayşe'nin telefonundan Kara'yı görüntülü arayıp "Sultan'ı verin, kardeşinizi alın!" dedi. Nikah masasında birbirlerine evet demeye hazırlanan Ali ve Mercan, Gülayşe'nin kaçırılmasının şokuna uğradılar. O sırada hastanede yatan Barbaros'un durumu da giderek kritikleşti ve Barbaros'un kalbi durdu. Barbaros'un hastanede yaşadığı zorlu savaşı kazanıp kazanmayacağı ve Gülayşe rehin alındıktan sonra yaşanacaklar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 36. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.