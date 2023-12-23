Gülayşe kaçırıldı, nikah masası şokla dondu! Ali ve Mercan’ın en mutlu günü kabusa döndü…
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 36. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Barbaros’un kalbinin durması, Ali ve Mercan’ın nikahının ortasında Gülayşe’nin kaçırılması bölüme damga vurdu.
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