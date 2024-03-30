Gülayşe’nin hamilelik müjdesi
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 49. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Gülayşe’nin hamilelik haberi damga vurdu.
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