İspanya’nın kalbinde Türk’ün gücü

İspanya'ya bağlı Balear Adaları'nın son dönemde en gözde olanlarından biri hiç kuşkusuz Ibiza... Son 30 yılda turizmin, lüksün ve eğlencenin merkezi haline gelen adadaki oyun kurucular arasına dünyaca ünlü işadamı Nusret Gökçe de giriyor... Şöhreti tüm dünyaya yayılan ve tıpkı THY gibi Türkiye'nin isminin dünyanın dört bir yanında duyulmasını sağlayan Nusret Gökçe, Ibiza'nın en iddialı noktalarından birinde yer almak için düğmeye bastı.Nusret markasını Ibiza'ya taşıyan ve mega restoran planını kendi sosyal medya hesaplarından bu hafta yayınlamaya başlayan Gökçe, bu adımıyla adada Türk gücünün yeni sembolü oldu.Arka arkaya Dubai ve New York gibi dünyanın lüks turizm merkezlerine yatırım yapan işadamı, sosyal medya hesabından hem inşaat alanından görüntüler paylaştı, hem de projenin tamamlanmasından sonra sahip olacağı görüntüye dair mimari planları takipçilerine sundu. Restoranlarında bugüne kadar David Beckham'dan Leonardo DiCaprio'ya kadar hem şov, hem de spor dünyasından sayısız ismi ağırlayan Gökçe'nin Ibiza'daki yeni yatırım noktası şehir merkezinin ve eğlence bölgesinin merkezinde yer alıyor.Restoranlar, havuz ve yaşam alanına sahip olacak olan kompleksle ilgili bazı detayları Gökçe sosyal medya hesabından, "Hayatımın en önemli projesine, burada Ibiza'da start verdim. Proje hem bir yaşam alanına hem de restoranlara ev sahipliği yapacak... Ibiza seni seviyorum, İspanya seni seviyorum" diyerek paylaştı. Gökçe'nin inşaat çalışmalarına başladığı nokta adanın en değerli bölgesinde son inşaat yapılacak nokta olarak biliniyor. Rezidanslardan oluşacak alanın altında tüm restoranları yer alacak.32'nci Nusret'i havalimanında açan Gökçe'nin bu projesinin gelecek seneye kadar tamamlanması bekleniyor. Bu projeyle yemeiçme sektörünün, şefliğin ve restoran işletmeciliğinin ardından inşaat işine de girmiş olan 1983 doğumlu Nusret Gökçe, 2010 yılında Nusret Steakhouse adını verdiği kendi markasını oluşturmuştu. 2017'deki viral internet videoları sayesinde daha çok tanınan Gökçe'nin Instagram hesabında 53.7 milyon takipçisi bulunuyor.