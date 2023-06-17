'Ateş Kuşları'nın 20. Bölümünde; hasta yatağında yatan Mercan'a numarası bilinmeyen bir telefondan Kara'nın kendisiyle özdeşleştirdiği "Meselem" şarkısı eşliğinde bir video gönderildi. Mercan, videoda yıllar önce Ali'nin yanlışlıkla Gülayşe'nin annesi Bahar'ı öldürdüğü anları izleyince şoke oldu. Ali, Kara'nın öldüğüne inansa da Zıpkın inanmadı.

O sırada; Kara, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne bıraktığı hoparlörden şarkısını çalmasının ardından hoparlörün yanındaki telefondan Ateş Kuşları'nı aradı. Kara'nın yaşadığından emin olan Zıpkın, yıkıldı. Kara ise bu anları uzaktan arabanın içinde izledi.

Kara, Ali'yi bitirecek videoyu Mercan'a gönderdi Kara'nın derin meselesi | Video

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 20. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.