Kara, Ali’yi bitirecek videoyu Mercan’a gönderdi Kara’nın derin meselesi | Video
Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 20. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda yıllar önce öldüğü sanılan Kara, Mercan’ın telefonuna Ali’nin Bahar’ı öldürdüğü videoyu gönderdi. Videoyu izleyen Mercan şoke oldu.
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