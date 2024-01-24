Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu

Kuruluş Osman'ın 145. Bölümünde Orhan Bey, bağlı ellerini çözdükten sonra Holofira ile kaçarken, beklenmedik bir anında Moğollar'ın saldırısına uğradılar. Ancak bu kritik an, Bala Hatun, Fatma Hatun ve alpların müdahalesiyle son buldu. Orhan Bey, yarası olmadığını söylerken Holofira ise iyi olduklarını dile getirdi.

Dizinin bu bölümü, izleyicilere gerilim, duygu ve aksiyon dolu anlar yaşatırken, karakterlerin birbirlerine olan sadakatini vurgulayan etkileyici sahnelerle dikkat çekti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 145. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.